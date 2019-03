Gewapende overval op cafetaria in Den Bosch

In Cafetaria De Tourist aan de Monseigneur Diepenstraat in Den Bosch was vrijdagavond een gewapende overval. De politie zoekt een blanke man met donkerblond haar.

Er was op het moment van de overval maar één klant in de zaak, zo vertelt een medewerkster van De Tourist. Meer wilde ze of mocht ze niet vertellen. Wel zei ze nogal verwonderd te zijn over het feit dat Omroep Brabant er al van wist: 'zo, dat gaat wel heel snel'.

Het signalement van de man: blank, bril, zwarte sjaal met wit, PSV jas en donkerblond haar. De politie vraagt mensen om 112 te bellen en verder zelf geen actie te ondernemen. De politie is bij het cafetaria en doet daar onderzoek.