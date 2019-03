Café zonder bier voor Striepergatse jeugd: 'Feestje bouwen kan ook zonder drank'

VALKENSWAARD -

In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier, is de tekst van een carnavalsliedje. Maar voor de jeugd gaat dat tegenwoordig niet meer op. Door de strengere regeltjes mag je tegenwoordig als veertien of vijftien jarige geen biertjes bestellen. Daar hebben ze met carnaval in Striepersgat iets op gevonden. Een café zonder bier!