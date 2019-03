Zware windstoten verwacht maandag, gaat wind op tijd liggen voor optochten Oeteldonk en Kielegat?

Hopelijk hebben de optochten in Oeteldonk en Kielegat geen last van de wind. (Archieffoto)

Wat doet het weer de komende dagen? Een uiterst relevante vraag voor iedereen die deze carnaval betrokken is bij een optocht. Voor de organisatie van onder meer de Oeteldonkse en Kielegatse carnavalsoptochten die voor maandagmiddag gepland staan, wordt het wellicht nog serieus billenknijpen. Er worden die dag windstoten verwacht van 80 kilometer per uur. Maar er is ook goed nieuws: zoals het er nu naar uitziet gaat de wind rond het middaguur wat liggen.

Maandagochtend wordt een bijzonder onstuimige, vertelt weerman Jordi Huirne van MeteoGroup. "Het kan hagelen, onweren en er zijn zware windstoten."

En met zware windstoten op de dag van de optocht, hebben ze in Oeteldonk (Den Bosch) en Kielegat (Breda) helaas ervaring. In 2016 werden de optochten in beide steden afgelast, vanwege het extreme weer. De organisatoren vonden het toen niet verantwoord de praalwagens door de straten te laten trekken. Weerman Huirne: "Toen waren er windstoten van 80 kilometer per en die worden nu ook voorspeld."

Hoopvolle woorden

Maar, er gloort licht aan de horizon. In Oeteldonk start de optocht om 12.33 en in Kielegat om 12.49. Huirne: "Rond het middaguur trekken de buien naar het oosten weg en wordt de wind wat zwakker. Dan gaat ook het zonnetje af en toe schijnen. Dus het lijkt allemaal net op tijd goed te komen."

De steden en dorpen die zondag hun optochten hebben, lijken in het bezit van betere papieren. 's Ochtends kunnen carnavalsvierders die met een kater nog even onder de wol liggen, de regen wel op het raam horen tikken. "De dag start wat druilerig."

Extra schuifspeldjes in de pruik

Helemaal droog is het ook 's middags niet in Brabant, dus de paraplu mag mee richting optocht. "Maar er zijn lange droge perioden." De zon laat zich niet zien en het waait flink. Met windkracht 5 zijn wat extra schuifspeldjes om de pruik op de plek te houden wellicht geen overbodige luxe.