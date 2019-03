Bedreiging met vuurwapen in Bergen op Zoom, politie doet onderzoek

De politie van Bergen op Zoom heeft zaterdagmiddag rond de klok van 2 uur een melding binnengekregen dat er op het Zonneplein in Bergen op Zoom een bedreiging met een vuurwapen gaande was.

Naar aanleiding van de melding werd door de politie een arrestatieteam ingezet. Dit team heeft onderzoek gedaan op het adres Zonneplein. Dit onderzoek leidde het arrestatieteam vervolgens naar een appartementencomplex op het adres Bolwerk-Zuid in Bergen op Zoom.

Hier is rond zes uur een woning doorzocht. In de woning werd echter niemand aangetroffen en ook geen wapen gevonden. Of het mogelijk om een loos alarm gaat, kan de politie niet zeggen omdat het onderzoek nog loopt, aldus de woordvoerder. Ook wil de politie niet bevestigen of het om een voor de politie bekend adres gaat.