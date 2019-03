Onze fotograaf maakte foto's tijdens de optocht in Tullepetaonestad. De foto's kun je hier bekijken. De optocht is zondag vanaf 11.00 uur integraal te zien op Omroep Brabant internet en televisie.

Bewoners en medewerkers van woonzorgcomplex Sterrebos maakten dankbaar gebruik van het thema door alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Want ‘zonder al die harten van Goud, was Sterrebos nergens’.

Een heel ander geluid klonk bij bouwclub De Gekketrappers uit Roosendaal. “Ik moet opgewonden worden!”, krijste een van de deelnemers. Waarna een ander vrolijk aan een grote sleutel op haar rug begon te draaien. De club won met hun 'Sleutelfiguur' de eerste prijs in de categorie grote wagens Roosendaal.









Bouwclub De Papagaai uit Hoogerheide wist kijkers te bekoren met een sprookjesachtig tafereel. Want op iedere hoek van het grote bouwwerk gebeurde wel iets. Trollen zwermden om de wagen heen. Draaiende onderdelen, mooie kleuren en heel veel plezier onder de bouwers maakten het plaatje compleet. De Papagaai nam dan ook de hoofdprijs mee naar huis in de categorie grote wagens regio.

Van sprookjes ging de optocht over in fictie, want de Rucphense bouwclub HIK vroeg zich af of buitenaardse wezens wel in Tullepetaonestad kunnen aarden. Een gigantische wagen met spaceshuttles en groene monsters trok voorbij. Dit spektakel bezorgde de club een tweede prijs onder de grote wagens.

Wij aor(d)e iero niej!

De derde prijs in deze categorie ging naar Bouwclub De Vlaojestáámpers uit Steenbergen. Die bouwde een jaar lang aan hun pronkstuk. Een complete Azteken-stam trok voorbij. Het macabere schouwspel maakte veel indruk, het plaatje klopte als een bus. Hier vind je de volledige uitslag van de optocht.