Nieuwe Prins Amadeiro verwelkomd door burgemeester in rolstoel: 'Fantastisch gevoel om hier te zijn'

Koen Becking is de nieuwe Prins Amadeiro in Oeteldonk

De nieuwe Prins Amadeiro XXVI is zondagochtend om elf over elf feestelijk onthaald op station Oeteldonk Centraol. Hij werd verwelkomd door burgemeester Jack Mikkers, die in een rolstoel naar het station was gekomen. Mikkers herstelt nog van een bekkenbreuk.

De aankomst op Oeteldonk Centraol was de eerste keer dat Prins Amadeiro XXVI voet zette op Oeteldonkse bodem, samen met Adjudant Hertog Le Blanc du Nicolaï en Ricostto di Carnavallo, Ridder van het reksaM, heer en meester van Oeteldonk en deszelfs omliggende watervrije moerassen en zandwoestijnen enz. enz. enz.

Amadeiro XXVI is de opvolger van Amadeiro XXV, die - na twaalf jaar - stopte na het carnavalsfeest van vorig jaar. “Het is een fantastisch gevoel om hier in het Pronkjuweel te zijn", liet de nieuwe leutvorst weten. "Ik ben goed voorbereid en mij is veel over Oeteldonk verteld. Dat wij dit nu zo mogen meemaken, is een voorrecht. We kijken uit naar de kennismaking met alle Oeteldonkers de komende dagen.”

Koen Becking

De rol van Amadeiro XXVI wordt vertolkt door Koen Becking. Hij is voorzitter van het college van bestuur van de Tilburg University sinds 2012, was voor die tijd directievoorzitter bij de KRO en is ereprofessor aan de Universiteit Stellenbosch in Zuid-Afrika. Becking woont in Den Haag, is getrouwd en heeft twee dochters en een zoon.

De rol van Adjudant wordt vertolkt door Jurriaan de Widt. Jurriaan was Bosschenaar tot zijn dertiende en hij was al vroeg betrokken bij het Oeteldonkse carnaval. Hij maakte deel uit van de jeugdraad van XI in 1985.

Sinds eind 2017 woont De Widt met zijn gezin in Seattle, maar hij houdt een nauwe band met Nederland. Hij is in Amerika werkzaam als drydockmanager bij de Holland America Line. Vanuit Seattle coördineert hij het onderhoud van twintig cruiseschepen over de hele wereld.