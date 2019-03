Joris heeft MS, maar doordat vrienden een invalidentoilet regelden kon hij toch mee op kroegentocht

Het toilet werd geplaatst bij Joris' stamkroeg De Bruine Pij. En daar wordt druk gebruik van gemaakt, niet alleen door Joris. "Het was goed om te zien dat er al rolstoelers stonden te wachten toen ik zaterdag bij het café aankwam", zegt een opgetogen Joris daags na de kroegentocht. "Ze bedankten me allemaal omdat ze nou ook kunnen carnavallen."

'Vijfde kop koffie'

Joris zit zondag al voor het middaguur aan zijn vijfde kop koffie. "Ik zit nog bij te komen, maar het is het meer dan waard geweest." Door zijn ziekte kan Joris niet alle dagen op stap met carnaval. "Maar ik heb het zaterdag toch later kunnen maken dan ik verwacht had. Het was geweldig."

Met een groep van 50 vrienden deed Joris zaterdag mee aan de kroegentocht. "We zijn wel in de buurt van het invalidentoilet gebleven, dat was wel zo handig." Zijn vrienden hadden het zo geregeld dat de sleutel van het invalidentoilet in beheer was bij de buitengarderobe van het café. "Dat werkte prima."

Rondje bier

"Mijn oom zei het heel mooi: 'Van je kameraden krijg je iets leuks als een krat bier, van je vrienden krijg je iets essentieels als een toilet", zegt Joris. Hij is zijn vrienden heel dankbaar voor hun 'briljante actie'. "Jazeker heb ik ze een goed rondje gegeven!"

Het invalidentoilet blijf nog tot woensdagavond staan in Kielegat.





Het invalidentoilet blijft tot woensdag staan