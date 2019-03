Victor van den Bogert baalt na zwakke start: 'Ik had op een ander debuut gehoopt'

De teller stond op vijftien officiële speelminuten in het eerste elftal, daar kwamen er zondagmiddag negentig bij voor Van den Bogert. De verdediger kreeg zondagochtend tijdens een wandeling te horen dat hij in de basis zou starten. "We hebben het bewust gisteren niet gezegd, dan slaapt hij niet", zegt trainer Adrie Koster met een lach.

Toch had Van den Bogert al wel wat vermoedens dat hij zou starten, dus tijdens de busreis op zaterdag en in het hotel dacht hij stiekem wel aan een eredivisiedebuut. "Ik had er wel rekening mee gehouden, Jordens Peters was niet fit genoeg. Maar je gaat er niet vanuit, je wacht tot de trainer met de mededeling komt. Dat was vanochtend. Ik was heel blij natuurlijk. Nog steeds wel, maar het had een beter debuut kunnen zijn."

Zenuwen

Van den Bogert stond niet stijf van de zenuwen, maar het was ook niet zo dat hij compleet ontspannen was. "Heel gek eigenlijk, het wisselde af. Het ene moment was ik alleen maar trots dat ik mocht beginnen. Op negentienjarige leeftijd. Het andere moment, pfff. Het is toch anders dan een wedstrijd in het tweede of de jeugd."

"Als je dan het veld opkomt, kippenvel. Misschien heeft dat in het begin ook wel de doorslag gegeven voor mij. Bij die eerste goal, die tweede is pech."

Leren van fouten

Het debuut van de tiener begon niet best, met een fout bij de 1-0 en hands in het strafschopgebied voor de 2-0. " De eerste goal moet ik korter zitten, ook al is het rond de middenlijn. Daar komt dan lullig een goal uit. Dan heb je geen lekker gevoel en maak je ook nog hands bij de tweede."

Snel wist de defensieve kracht de knop om te zetten. "Het heeft geen zin om in het negatieve te blijven zitten. Daarna viel de 3-0. Het is niet dat ik dan denk: het gaat hem vandaag niet meer worden. Uiteindelijk maken we 3-2 en hebben we kansen op 3-3. Helaas gaat die er niet in."

Uiteindelijk is Van den Bogert heel blij met zijn debuut. "En ik moet heel snel leren van de fouten die ik gemaakt heb. Ik had op een ander debuut gehoopt. Maar het heeft geen zin om te treuren. De wedstrijd is gespeeld, ik heb negentig minuten gespeeld en daar ben ik hartstikke blij mee."