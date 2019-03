Pastoor wil regenboogzebrapad voor de basiliek in Oudenbosch: 'Laten zien dat iedereen welkom is'

Pastoor Maikel Prasing van de basiliek in Oudenbosch is zondagochtend een tijdens de jaarlijkse carnavalsmis een bijzonder initiatief gestart. Hij vindt dat er te hard wordt gereden in het dorp en riep de kerkbezoekers op een petitie voor een zebrapad te tekenen. En wel een regenboogzebrapad.

Pastoor Prasing vindt namelijk dat iedereen welkom is in de kerk en dat het niet uitmaakt of je homo, lesbienne, biseksueel of transgender bent. Het regenboogzebrapad moet komen te liggen tussen de basiliek en het Jezuïetenplein in Oudenbosch.

Juiste moment

Maikel Prasing speelde al langer met het idee van een regenboogzebrapad. "Ik vond dit wel het juiste moment om het voor te stellen. Bij de carnavalsmis zit een breed publiek en het paste bovendien naadloos bij het thema van de mis: je van je beste kant laten zien."

Verder komen er volgens Prasing een aantal zaken mooi bij elkaar. "Er is al een discussie over een oversteekplaats voor de basiliek. Ondanks het verkeersluwe centrum wordt er vaak harder dan 30 kilometer per uur gereden. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties."

Gedroomde entree basiliek

Maar er is meer voor de pastoor. "Veel steden hebben al een regenboogzebrapad. Ik vind dat ook bij Oudenbosch passen. Als dorp kunnen we laten zien dat we op een open, toegankelijke en respectvolle manier met elkaar willen omgaan. Als dorp kunnen we nu een mooi statement maken."

Prasing ziet het regenboogzebrapad in het religieuze hart van het dorp als een gedroomde entree voor de basiliek: "Laten zien dat iedereen welkom is en erbij hoort." De petitie is volgens de pastoor al volop getekend. Vanaf maandag is de petitie online te 'ondertekenen'.

Een regenboogzebrapad wordt op de weg geschilderd om aandacht te vragen voor diversiteit en acceptatie van lhbt’ers (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen).