Prinsenwagen total loss: zo'n 1500 euro bij elkaar gebracht voor gedupeerde carnavalsvereniging

Zo'n 1500 euro is zondagmiddag bij elkaar gebracht voor de onfortuinlijke bouwers van CV De Meekrap in Meekrapdurp (Stampersgat). De prinsenwagen die ze gebouwd hadden, raakte zaterdag total loss, nog voor die een meter in een optocht had gereden. De dochters van prins Peer II zamelden met een aantal vriendinnen 775 euro in. En ook uit andere hoeken kwamen spontane donaties. Met het geld kan de wagen worden opgelapt voor volgend jaar.

De wagen, een schip, zou zaterdag eigenlijk meerijden in de optocht van Smoorfrêterslaand (Bosschenhoofd) maar schoot los van een tractor, kwam tegen een boom terecht en raakte total loss. Prins Peer II: "De prins van Bosschenhoofd en zijn gevolg zijn komen kijken om ons een hart onder de riem te steken, en dat was wel nodig."

Want het is precies dat wat je niet mee wil maken als carnavalsvereniging. "We hadden goed met de wagen voor de dag willen komen tijdens ons 66-jarig bestaan. Dat is niet gelukt. Je bent er dagen, weken, maanden mee bezig en dan lijkt ineens heel de carnaval weg. Dat is een enorme domper voor iedereen."

Geld in beschuitbussen

Tijdens de optocht in Meekrapdurp, zondagmiddag, kon het prinselijke gezelschap gebruik maken van een leenwagen uit Vastelaovedzottelaand (Oud Gastel). Voor de optocht begon, hield prins Peer II zoals altijd een toespraak. Zijn dochters en een paar van hun vriendinnen namen hem de microfoon voor even uit handen, om het publiek op te roepen geld te doneren. Ze hadden voor de gelegenheid zelfs in allerijl een liedje geschreven. Dochter Patty Bruijnseels: "We hebben de hele middag met oude beschuitbussen rondgelopen waar mensen geld in konden stoppen. We hadden vooraf bedacht dat we misschien 500 euro op zouden halen, maar het is meer geworden: 775,29. Daar zijn we heel blij mee." Vader Peer II: "Geweldig, onvoorstelbaar dat ze dit voor elkaar hebben gekregen."

Schip is gezonken

Tijdens de prijsuitreiking zondagavond werd het geld aangeboden. Prins Peer II vertelt dat er nog meer donaties waren. "We hebben een hele mooie gift gekregen uit Dinteloord. En bijna alle prijzen die we hebben uitgereikt tijdens de optocht hebben we teruggekregen."

De gehavende prinsenwagen zou eigenlijk ook nog in actie komen in Bosschenhoofd, Stampersgat, Hoeven en Dinteloord. De groep die de wagen in Dinteloord zou gebruiken, gaat nu als loopgroep met als motto: 'ons schip is gezonken'.

Normaal gesproken maken de bouwers van de Meekrap elk jaar een nieuwe prinsenwagen. Na carnaval wordt de gebruikte wagen dan verkocht. Dit jaar loopt dat anders. Het geld dat de CV nu heeft gekregen, wordt gebruikt om de schade aan de prinsenwagen te herstellen. "Ik schat de we nu 1500 euro hebben gekregen en daarmee komen we denk ik uit de kosten." En dan kan het schip volgend jaar alsnog mee in de optocht.