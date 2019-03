Statenleden Brabant zijn braafsten van de klas: minste verzuim bij vergaderingen

De vergaderzaal van Provinciale Staten in het provinciehuis in Den Bosch (foto: archief).

Commissaris van de Koning Wim van de Donk mag trots zijn. De leden van Provinciale Staten in Brabant zijn de braafste van de klas. Uit een landelijk onderzoek van de NOS en de regionale omroepen blijkt dat de Statenleden in Gelderland en Brabant het minst verzuimen bij vergaderingen.

Dat was in de vorige zittingsperiode, van 2011 tot 2015, wel anders. Toen stonden de Brabantse politici nog op plek vier van de lijst van wegblijvers. Het verzuim kwam tijdens die vier jaar uit op 5,4 procent. Over de bijna afgelopen periode – op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten – zakte dat percentage naar 3,5.

Geen spookleden meer

De lijst is opgesteld op basis van de presentielijsten van de afgelopen bestuursperioden. Hieruit blijkt dat niet alleen in Brabant, maar ook landelijk het verzuim is gedaald: van 5,4 naar 4,9 procent. Die afname is vooral het gevolg van het definitief van het toneel verdwijnen van zogeheten spookleden. Dat zijn mensen die wel een zetel hebben, maar simpelweg niet komen opdagen.

Het verzuimpercentage is vooral een gevolg van langdurige ziekten. Om die reden lieten twee Brabantse SP’ers twaalf en acht weken verstek gaan. Twee partijgenoten lieten zich zeven weken door onbekende redenen niet zien in het provinciehuis in Den Bosch.

Eén Statenlid van het CDA was twee maanden niet inzetbaar wegens het geven van mantelzorg. De SP scoorde ook landelijk slecht. De vertegenwoordigers van de PVV daarentegen, hebben hun leven gebeterd. Tussen 2011 en 2015 stonden vier leden van die partij in de afwezigen-top dertig; van eind maart 2015 tot en met december 2018 schitterden slechts vier PVV’ers geregeld door hun absentie.

Leden Partij van de Dieren vergadertijgers

De Statenleden van de Partij van de Dieren waren de meest frequente bezoekers van de vergaderingen. Gemiddeld kwamen de Provinciale Staten van de diverse provincies de afgelopen periode veertig keer bij elkaar. Statenleden van de Partij van de Dieren ontbraken landelijk gezien zelden, hoezo hondstrouw?

Leden van regionale partijen of eenmansfracties namen het niet zo nauw met hun verplichtingen: deze acht personen waren in totaal 23 keer afwezig. Statenleden van ChristenUnie/SGP ontbraken per persoon gemiddeld bijna drie keer.