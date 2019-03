Met je baby in een bubbelbad en daarna een massage voor de kleine: Gina's babyspa eerste in Brabant

De 27-jarige Gina ontdekte het fenomeen babyspa toen haar zoontje anderhalf jaar geleden geboren werd. Ze zag hoe hij er van genoot om te bubbelen en gemasseerd worden. Nadeel was alleen dat het ver reizen was voor een paar uurtjes ontspanning. Daarom vond Gina het hoog tijd dat ook Brabant een babyspa kreeg. Zij besloot die dan maar zelf te openen.

Relaxen

In Gina's spa kunnen drie baby's tegelijk terecht. Voor elk van hen is er een bubbelbadje met gekleurde lampjes waar lekker in gefloat kan worden. "De baby's mogen een half uurtje in het bad, maar soms zijn ze het na tien minuten al beu. Ook dat is natuurlijk prima", vertelt Gina. Na het bubbelen leert Gina de ouders hoe ze hun kindje een ontspanningsmassage kunnen geven. Na een flesje voor de baby's en een kopje koffie voor de ouders gaan beiden relaxed weer naar huis.









De spa is nog maar net open, maar nu al populair. "Ik krijg alleen maar leuke reacties", vertelt een enthousiaste Gina. Ook zij geniet van haar nieuwe werkzaamheden. "Ik heb altijd al iets met baby's willen doen, maar ik wist nooit goed wat dan. Dit past me helemaal."