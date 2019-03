Metworstrennen Boxmeer uitgesteld vanwege slecht weer: 'Heel erg balen'

De metworstrennen zijn een eeuwenoude traditie in Boxmeer. Het evenement heeft inmiddels een plekje op de lijst van cultureel en immaterieel erfgoed gekregen. De traditie stamt uit de vijftiende eeuw. Boxmeer heeft de metworstrennen te danken aan enkele jongeren die zich, volgens de overlevering, in de vijftiende eeuw van hun beste kant lieten zien.

In vol galop (foto: Karin Kamp)

Zes debutanten

Ze zagen dat een vrouw, Freule Aleida, met haar koets onderuit was gegaan en hielpen de koets overeind. Zij was daar zo onder de indruk dat ze hen hier voor wilde belonen. Met een ellenlange metworst, een aantal broden, twee vaten bier en een halve varkenskop. Vanaf dat moment zou er elk jaar een paardenrace worden gehouden tussen vrijgezelle mannen om te bepalen wie deze schenking zou krijgen, zo besliste freule Aleida .

Dit jaar strijden zestien deelnemers om de koningstitel. De winnaar van 2018 en 2016, Gijs Snijders, is er ook weer bij en datzelfde geldt voor Rens Verberkt die de metworstrennen in 2017 won.

Zes deelnemers maken hun debuut: Rick van Els, Mees Gerrits, Tim Hendriks, Nick Peters, Adwin Sap en Ryan Troost. "Daar zijn we heel blij mee", vertelt Paul van Boekholt van de organisatie. Tenslotte vallen er ieder jaar weer deelnemers af, omdat ze niet meer vrijgezel zijn. "De jeugd heeft de toekomst en dit is belangrijk voor onze vereniging."

Deze partytent bleek niet bestand tegen de harde wind. (Foto: Jan Waalen)

Uitstel

Om vier uur 's nachts werden de inwoners van Boxmeer traditioneel gewekt door bazuinblazers. Zo werden ze opgeroepen om naar het Vortums Veld - de openbare weg tussen de kerkdorpen Sambeek en Vortum-Mullem - te gaan. Daar was de eerste rit gepland om halftien, maar die werd vanwege de buien en de harde windstoten anderhalf tot twee uur uitgesteld.

"We kijken al sinds vanmorgen naar het weer", vertelt Van Boekholt. "Door de wind belandde op een gegeven moment zelfs een EHBO-tent op zijn kant. Die staat nu weer recht. We verwachten nog een stortbui. Daar wachten we op voordat we beginnen."

'Het duurt lang, nu'

Titelverdediger Snijders noemt het uitstel 'heel erg balen'. "Het duurt lang, nu. Maar alles voor de veiligheid." Hij wordt ook dit jaar gezien als een van de favorieten voor de titel. "Ja, dat staat er", lacht hij trots. "Ik wil het best blijven!"

Maar Snijders weet met wie hij in de strijd om de titel rekening moet houden. "Rens Verberkt, Roy van Eck... en ze zeggen dat Bart de Kort een goede halfbloed heeft. Tegen hen wil ik liever niet loten."

Afgelasten

Het is wel vaker gebeurd dat het evenement moest worden uitgesteld vanwege slecht weer, maar afgelastingen zijn vrij zeldzaam. De laatste keer dat de metworstrennen niet konden doorgaan was in 1990, uitgerekend toen het evenement 250 jaar bestond.

Om tien uur werd de wei geopend voor de ruiters en de paarden. De dierenarts keurt de renpaarden op hun gezondheid en ook het materiaal wordt geïnspecteerd. Daarna vond de loting plaats en om kwart over elf werd er gestart. Per rit wordt er bekeken of rijden gezien het weer verantwoord is.





De deelnemers strijden om de titel via een afvalrace over drie manches. De deelnemers leggen een parcours af dat bijna achthonderd meter lang is. 's Middags vindt de finale plaats.

Oud-kampioen Rens Verberkt begon goed aan de editie van 2019. Hij won rond kwart over elf zijn race tegen Jelle van Kempen. Een andere titelkandidaat, Roy van Eck, rekende af met Nick Peters.

