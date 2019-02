Op carnavalsmaandag racen te paard, de Metworstrennen zit de Knuimannen in het bloed

BOXMEER -

Al eeuwen lang is het een traditie op carnavalsmaandag: de Metworstrennen. Voor menig vrijgezelle man in Boxmeer is het een absolute eer gehuldigd te worden met de meterslange metworst. De 12-jarige Mees is de nieuwe troef van de familie Knuiman. Opa Willy Knuiman won in 1971 de metworst en Kevin Knuiman in 2009 en 2015. "Ik droom er al van dat ik de metworst win en dat brengt me een fijn gevoel."