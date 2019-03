Roy van Eck nieuwe koning metworstrennen Boxmeer: 'Ik heb wel wat geleden, hoor'

De metworstrennen zijn een eeuwenoude traditie in Boxmeer. Het evenement heeft inmiddels een plekje op de lijst van cultureel en immaterieel erfgoed gekregen. De traditie stamt uit de vijftiende eeuw. Boxmeer heeft de metworstrennen te danken aan enkele jongeren die zich, volgens de overlevering, in de vijftiende eeuw van hun beste kant lieten zien.

In vol galop (foto: Karin Kamp)

Zes debutanten

Ze zagen dat een vrouw, freule Aleida, met haar koets onderuit was gegaan en hielpen de koets overeind. Zij was daar zo onder de indruk dat ze hen hier voor wilde belonen. Met een ellenlange metworst, een aantal broden, twee vaten bier en een halve varkenskop. Vanaf dat moment zou er elk jaar een paardenrace worden gehouden tussen vrijgezelle mannen om te bepalen wie deze schenking zou krijgen, zo besliste freule Aleida .

Dit jaar strijden zestien deelnemers om de koningstitel. De winnaar van 2018 en 2016, Gijs Snijders, is er ook weer bij en datzelfde geldt voor Rens Verberkt die de metworstrennen in 2017 won.

Zes deelnemers maken hun debuut: Rick van Els, Mees Gerrits, Tim Hendriks, Nick Peters, Adwin Sap en Ryan Troost. "Daar zijn we heel blij mee", vertelt Paul van Boekholt van de organisatie. Tenslotte vallen er ieder jaar weer deelnemers af, omdat ze niet meer vrijgezel zijn. "De jeugd heeft de toekomst en dit is belangrijk voor onze vereniging."

Deze partytent bleek niet bestand tegen de harde wind. (Foto: Jan Waalen)

Uitstel

Om vier uur 's nachts werden de inwoners van Boxmeer traditioneel gewekt door bazuinblazers. Zo werden ze opgeroepen om naar het Vortums Veld - de openbare weg tussen de kerkdorpen Sambeek en Vortum-Mullem - te gaan. Daar was de eerste rit gepland om halftien, maar die werd vanwege de buien en de harde windstoten een uur en drie kwartier uitgesteld.

"We keken al sinds 's ochtends vroeg naar het weerbericht", vertelde Van Boekholt om kwart over acht 's ochtends. "Door de wind belandde op een gegeven moment zelfs een EHBO-tent op zijn kant." Die kon weer worden rechtgezet. Daarna wachtte de organisatie nog op een stortbui die in aantocht was en vervolgens kon er worden gestart.

'Alles voor de veiligheid'

Titelverdediger Snijders noemde het uitstel 'heel erg balen'. "Maar... alles voor de veiligheid." Hij werd ook dit jaar gezien als een van de favorieten voor de titel. "Ja, dat staat er", lachte hij trots voor aanvang. "Ik wil het best blijven!"

Maar Snijders wist met wie hij in de strijd om de titel rekening moest houden. "Rens Verberkt, Roy van Eck... en ze zeggen dat Bart de Kort een goede halfbloed heeft. Tegen hen wil ik liever niet loten." Maar het lot bleek Snijders in de loop van de ochtend niet gunstig gezind. Hij werd al in de eerste manche gekoppeld aan De Kort.

Inspectie

Om tien uur werd de wei geopend voor de ruiters en de paarden. De dierenarts keurde de renpaarden op hun gezondheid en ook het materiaal werd geïnspecteerd. Om kwart over elf werd er gestart. Per rit wordt bekeken of rijden gezien het weer verantwoord is.

De deelnemers strijden om de titel via een afvalrace over drie manches. De deelnemers leggen een parcours af dat bijna achthonderd meter lang is. 's Middags vindt de finale plaats.

Goed begin kampioen van 2017

Oud-kampioen Rens Verberkt begon goed aan de editie van 2019. Hij won rond kwart over elf zijn race tegen Jelle van Kempen. Een andere titelkandidaat, Roy van Eck, rekende af met debutant Nick Peters. Ook Niek Brenninkmeijer, Lucas de Bruin, Tim Hendriks, Kenny Knuiman en Luuk van den Bosch plaatsten zich voor de volgende ronde.

De eerste manche werd afgesloten met een klapper tussen regerend kampioen Gijs Snijders en de door hem gevreesde Bart de Kort. En Snijders' angst kwam uit: hij verloor. Het is voor het eerst in vijf jaar tijd dat Snijders niet de finale van de metworstrennen bereikt.

Verrassing

De overwinning op Snijders gaf De Kort zichtbaar vleugels. Hij won in de tweede ronde van Kenny Knuiman en Luuk van den Bosch en plaatste zich zo voor de finale. Hij krijgt in de eindstrijd tegenstand van Roy van Eck. Die rekende af met Rens Verberkt.

Lucas de Bruin verraste door zich ook te plaatsen voor de finale. Hij was in de tweede ronde Niek Brenninkmeijer en Tim Hendriks te snel af. De 14-jarige De Bruin neemt pas voor de tweede keer deel aan de metworstrennen.

In de finale bleek Roy van Eck de sterkste van de drie en dus volgt hij Snijders op als koning van de metworstrennen.

'Dit dier is onvoorstelbaar'

"We waren als eerste weg en dit paard galoppeert zo hard...", vertelde de winnaar na zijn race. "Ik vind dit dier echt on-voor-stel-baar. Ik ben echt blij dat ik zo'n paard vorig jaar kon bemachtigen. Hij is top getraind in België, aan het strand. Hij is zo fit!"

Grote vraag is of de ruiter zich na zijn zege tijdens de metworstrennen ook zo voelt. "Nou...", lacht Van Eck. "Ik heb wel wat geleden, hoor!"

