Man bewusteloos geslagen en beroofd bij TalentSquare in Tilburg

Een 29-jarige man is zondag bij studentenhuisvesting TalentSquare in Tilburg bewusteloos geslagen en beroofd van zijn spullen. De politie is een onderzoek begonnen.

De man, van Somalische afkomst, was in de nacht van zaterdag op zondag gaan stappen in de stad. Daar kwam hij in contact met drie andere mannen en een vrouw, eveneens van Somalische of Eritrese afkomst.

Bewusteloos

Ze liepen aan het einde van de nacht richting TalentSquare. Daar sloeg de stemming opeens om. In het wooncomplex sloegen de drie mannen het slachtoffer op zijn hoofd, waardoor hij bewusteloos raakte.

Toen de man bij kennis kwam, bleek zijn jas, telefoon en geld meegenomen te zijn. De politie werd rond halfacht in de ochtend gealarmeerd. Het gewonde slachtoffer was richting het station gelopen. Hij werd is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling mocht hij weer naar huis.

Politieonderzoek

De politie heeft een groot deel van de ochtend en middag een sporenonderzoek een buurtonderzoek gedaan. Getuigen worden gevraagd zich te melden.