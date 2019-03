'Marco Kroon aangehouden na uitdelen van kopstoot aan agent'

Militair Marco Kroon is zondag gearresteerd nadat hij in het centrum van Den Bosch een kopstoot aan een agent uitdeelde. De politie heeft Kroon overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee, zo bevestigt zijn advocaat. Kroon zou volgens het Brabants Dagblad ruzie gekregen hebben met de agent nadat die hem aansprak op wildplassen.

Geert-Jan Knoops, advocaat van Kroon, kan niet zeggen waar de militair precies van wordt verdacht. Hij heeft zijn cliënt nog niet gesproken. "Ik weet momenteel niet wat er gaande is. Het is nog te vroeg om daarover iets te zeggen.''

De Koninklijke Marechaussee wil niet bevestigen dag Kroon is gearresteerd. "Over individuen doen wij nooit mededelingen. Wel kan ik zeggen dat er een militair is aangehouden. Die zit nog vast," zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

Kroon woont in Den Bosch en is drager van de militaire Willems-Orde, de hoogste onderscheiding in de ridderorde. In 2014 verliet hij de commando's. Hij schreef een boek over zijn tijd in Afghanistan, waarbij hij naar eigen zeggen ontvoerd en verkracht werd. Het verhaal was niet te controleren, omdat Kroon alleen was. Bovendien beschreef hij in zijn boek volgens Defensie staatsgeheimen.