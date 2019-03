Carnavalsoptochten in Oijen en Overlangel gaan vandaag door, die van Macharen is verplaatst

De carnavalsoptochten in Oijen en Overlangel zijn verplaatst naar maandagmiddag drie uur. De optocht in Macharen is verschoven naar dinsdag. De optochten stonden maandagmorgen gepland, maar de harde wind gooide roet in het eten.

Burgemeester Wobine Buijs van de gemeente Oss besloot om twaalf uur of de optochten naar de middag verplaatst zouden worden. Omdat de wind in kracht is afgenomen, is dat mogelijk. De optocht in Oijen krijgt wel een andere route. De route zou over de dijk gaan, maar door de wind is dit niet mogelijk.

Verplaatsen

De organisatie van de optocht in Macharen heeft zelf besloten om de optocht naar dinsdag te verplaatsen.

In Kielegat (Breda) en Oeteldonk (Den Bosch) was het ook even spannend of de optochten door konden gaan. Dat is in beide steden het geval.