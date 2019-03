Carnavalsoptochten Oeteldonk en Kielegat gaan door, wind geen spelbreker

DEN BOSCH -

Het onstuimige weer is geen spelbreker voor de carnavalsoptocht in Oeteldonk. De organisatie heeft maandagochtend besloten dat de optocht 's middag gewoon door de straten van Den Bosch trekt. Eerder besloot ook Stichting Kielegat om de optocht in Breda door te laten gaan. Vanwege zware windstoten was het dit weekend onzeker of de optochten wel door konden gaan.