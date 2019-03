Da Ziede Zo, wat zijn ze mooi in Breda bij de carnavalsoptocht [FOTO'S]

Weer of geen weer, de optocht in Breda trok maandagmiddag gewoon door de stad. En wat hebben de Bredanaars hun best gedaan. Zowel in de optocht als langs de dranghekken was iedereen mooi versierd. De optocht had dit jaar als motto: Da ziede zo! Bekijk de fotoserie.

Even was het onzeker of de carnavalsoptocht van Kielegat wel door kon gaan. Het onstuimige weer dreigde roet in het eten te gooien. Het KMNI gaf code geel af vanwege windvlagen van 75 tot 90 kilometer per uur. De waarschuwing gold voor de ochtend. en in alle vroegte werd er overleg gepleegd door de organisatie of het wel veilig was de carnavalswagens door de straten te laten trekken. Uiteindelijk werd er toch groen licht gegeven.







Fotoreportage

Onze fotografe was ook bij de carnavalsoptocht in Kielegat en legde de feestvierders vast op de kiek. Alle foto's kun je hier bekijken.





De sliert ging via de Haagdijk, de Vismarktstraat en Reigerstraat naar de Grote Markt, om via de Halstraat, Houtmarkt en de Ginnekenstraat, de Keizerstraat op te draaien. Daarna is het via de Oude Vest en de Vlaszak richting de Boschstraat, waar het hele feest eindigde.