Verdachte (32) die dreigde met een vuurwapen in Bergen op Zoom meldt zich

De man die ervan verdacht wordt zaterdag te hebben gedreigd met een vuurwapen in Bergen op Zoom, heeft zich maandagmiddag bij de politie gemeld. Het gaat om een 32-jarige man uit Bergen op Zoom. De man is aangehouden.

De politie kreeg zaterdagmiddag rond twee uur een melding over een bedreiging met een vuurwapen in de buurt van het Zonneplein in Bergen op Zoom. Zaterdagavond kreeg de politie voor de tweede keer melding over een bedreiging met een vuurwapen aan het Bolwerk-Zuid in dezelfde stad.

Onderzoek in appartementencomplex

Met diverse politie-eenheden, een arrestatieteam en zelfs een politiehelikopter rukte de politie met man en macht uit nadat ze de tweede melding kregen. Ze zochten naar de verdachte bij een appartementencomplex aan het Bolwerk-Zuid in Bergen op Zoom.

Ook na de eerste melding deed de politie onderzoek op deze locatie. Tijdens de onderzoeken werd niets gevonden en niemand aangetroffen.

