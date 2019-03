Vader geëmotioneerd nadat zoon metworstrennen in Boxmeer wint: 'Het is een groot geschenk'

De zoon ziet zijn vader en het eerst wat hij zegt: “Ik ben eerder dan jij, ouwe.” Hij won maandagmiddag de metworstrennen, een eeuwenoude traditie in Boxmeer waarmee vrijgezelle mannen op een paard racen door een weiland. Hiermee is hij de nieuwe ‘koning van de metworstrennen’.









Het was de tiende deelname voor Roy van Eck en de eerste keer dat hij de prijs in de wacht sleepte. Zijn vader won 27 jaar geleden ook al een keer de metworstrennen, dat was destijds zijn elfde poging. “Als je zoon mee mag doen aan de metworstrennen is dat waanzin”, de man is even helemaal sprakeloos. “Als hij mag winnen is dat echt een heel groot geschenk.”

De overwinning kwam Van Eck niet aanwaaien. De deelnemers streden om de titel via een afvalrace over drie manches. Zij legden een parcours af van bijna achthonderd meter lang. 's Middags vond de finale plaats. Daarbij kwam Roy van Eck dus als beste uit de bus.

Traditie

De metworstrennen zijn een typisch Bosmeerse traditie. Het dorp heeft het te danken aan enkele jongeren die zich, volgens de overlevering, in de vijftiende eeuw van hun beste kant lieten zien. Ze zagen dat een vrouw, freule Aleida, met haar koets onderuit was gegaan en hielpen de koets overeind. Zij wilden hen hier voor belonen. Met een ellenlange metworst, een aantal broden, twee vaten bier en een halve varkenskop. Vanaf dat moment wordt er elk jaar een paardenrace gehouden tussen vrijgezelle mannen om te bepalen wie deze schenking zou krijgen, zo besliste de freule.