Johan Derksen scoort in carnavalsoptochten in Esbeek en Hilvarenbeek

ESBEEK -

Op tv is het geen kijkcijferkanon meer, maar in de carnavalsoptochten in Esbeek en Hilvarenbeek heeft het presentatietrio van Veroncia Inside de afgelopen dagen wel gescoord. Met dank aan de carnavalswagen van vriendengroep De Lampeléérs. Die beeldde het drietal zodanig uit dat ze in beide plaatsen de eerste prijs won.