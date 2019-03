Katerlasagne nu al culinaire klassieker: 'Het gaat niet om het uiterlijk, maar om hoe het smaakt'

Betty's culinaire katerlasagne bestaat uit een combinatie van bladerdeeg, ‘hul veul kroketten’, geraspte kaas, mayonaise en mosterd. De gouden tip van Betty is om 'de kroketten een bietje aan te duwen'.

'100 procent goed'

Betty gaf het recept zelf al een '9,9 op de schaal van Betty'. Op de redactie kwamen verschillende foto’s binnen van Brabanders die Betty’s adviezen hadden opgevolgd. Angelique liet weten dat het recept: '100 procent goed', is.

Angelique haar katerlasagne.



Ook Gaby probeerde het uit:

Wil jij het recept ook uitproberen? In deze video vertelt Betty je hoe jij een ster in de katerlasagne wordt.

'Ge moet het proeven'

Op Facebook lieten een aantal Brabanders weten dat ze twijfelen over de smaak van de katerlasagne. Volgens Betty is dat nergens voor nodig. "Ten eerste: ik was altijd mijn handen. Ten tweede: 't Gaat er niet om hoe het er uitziet, maar hoe het smaakt. En het smaakt verrèkkes lekker. Ge moet het pruuven.' Betty laat zich dan ook niet tegenhouden en roept Brabant op om vooral het recept uit te proberen: 'Deel het, doe het en eet het! Het recept bedoel ik dan hè. Dit recept kan een klassieker worden."