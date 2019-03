Maxi Romero kostte PSV tien miljoen, maar speelde in anderhalf jaar slechts 20 minuten

En ook nu kan Mark van Bommel enige tijd niet beschikken over de Argentijnse spits. Dinsdag meldde PSV namelijk dat Romero een knieblessure heeft opgelopen tijdens het duel tussen Jong PSV en Helmond Sport van afgelopen vrijdag. "Ontzettend balen, want het is natuurlijk niet voor het eerst dat ik moet toekijken", zegt de 20-jarige Argentijnse jeugdinternational op de website van PSV. "Mijn revalidatie begint vandaag. Het is lastig om aan te geven hoe lang het zal duren. Ik focus me daarom op mijn herstel, niet op een datum."

De knieblessure die Romero heeft opgelopen is dus niet zijn eerste tegenslag. Bekijk hieronder op chronologische wijze waarom Romero tot nog maar twintig speelminuten kwam.

30 december 2017: PSV meldt zijn komst

Geruchten waren er al lang, maar PSV was erin geslaagd om de gewilde Maxi Romero aan zich te binden. De Eindhovense club troefde veel clubs af, waaronder Arsenal, VfB Stuttgart en Ajax, maar moest daar wel diep voor in de buidel tasten.

9 januari 2018: eerste blessure

De Argentijnse spits sluit zich aan bij de selectie in Orlando waar PSV zich klaarmaakt voor de tweede seizoenshelft. Bij een schot op doel grijpt Romero naar het bovenbeen, het schiet erin. De eerste blessure is een feit, nog geen twee weken na zijn presentatie.

De blessure van Romero zou op het eerste oog niet lang duren. Maar Romero komt de gehele tweede seizoenshelft geen minuut meer in actie. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. PSV spreekt van 'een opeenstapeling van blessures'.

9 juli 2018: terug bij selectie

Tijdens het trainingskamp in Verbier ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, voegt Romero zich bij de groep van beginnend trainer Mark van Bommel. Op 14 juli maakt de jonge spits zelf zijn eerste minuten in het PSV-shirt tijdens het oefenduel met Neuchâtel Xamax. Hij komt na de rust in het veld, maar wordt na een halfuur wel gewisseld.

11 augustus 2018: officieel debuut (9 minuten)

De eredivisie is van start en Romero behoort tot de wedstrijdselectie. De spits mag negen minuten voor tijd invallen, zijn eerste en laatste negen minuten in de eredivisie tot nu toe.

17 augustus 2018: Jong PSV

Weliswaar niet voor PSV 1, maar wel voor Jong PSV. Het is een teken aan de wand dat de spits helemaal fit lijkt te zijn, maar niets blijkt minder waar.

Eind september liet Van Bommel tijdens de persconferentie weten dat Romero voor zichzelf moest gaan trainen om helemaal fit te worden. “Maxi was fit, kreeg een blessure, was weer fit, kreeg weer een blessure. We hebben er nu voor gekozen hem eruit te halen. We willen Maxi nu eerst echt honderd procent fit krijgen. Hij traint nu apart zodat hij eerst trainingsfit en daarna wedstrijdfit wordt. Daar ontbrak het aan. Hij wil heel graag en dit is ook echt niet leuk voor hem.”

26 oktober 2018: eerste goal voor Jong PSV

Romero lijkt het nu goed op te pakken en echt helemaal fit te geraken. Hij gaat weer wedstrijden spelen voor Jong PSV om ook wedstrijdritme op te doen. Tegen FC Dordrecht scoort de jonge spits zijn eerste PSV-goal.

28 november 2018: PSV – FC Barcelona (11 minuten)

Champions League-debuut. Het podium waar je wilt schitteren. Opnieuw een teken dat de spits er echt aankomt, al kan hij tijdens zijn invalbeurt niet voorkomen dat PSV verliest van de Catalanen (1-2). Romero behoort na die wedstrijd nog enkele keren tot de wedstrijdselectie, maar tot minuten komt de spits niet meer.

Maxi Romero na zijn elf minuten in de Champions League (foto: VI Images).

27 december 2018: Argentinië onder-20

De PSV-spits speelt een aantal wedstrijden en scoort zelfs twee keer voor zijn land. Hij mist vier duels door zijn deelname, maar keert wel fit terug. Op 24 februari, wanneer PSV het opnam tegen Feyenoord, zat Romero weer voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Maar ook nu speelde hij niet.

5 maart 2019: nieuwe blessure

Een nieuwe blessure houdt hem voorlopig aan de kant en of hij dit seizoen nog in actie kan komen voor PSV is nog niet bekend. Het gaat om een serieuze kwetsuur die hem in ieder geval meerdere weken aan de kant houdt, meldt onder meer het Eindhovens Dagblad. De fans zullen dus nog meer geduld moeten hebben.