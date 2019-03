'Wij hebben de kortste optocht van Brabant en daar zijn we erg trots op!'

Nog geen vijftien groepen deden er dinsdag mee aan de optocht in Mariaheide. Prins Thijs d’n Urste van C.S. de Heikrikkels is er zeker van: "De optocht van Mariaheide is de kortste van Brabant. Volgens oud-prins Theo Raijmakers is het nu traditie, maar de korte optocht komt voort uit pure noodzaak.

"Veel oudere mensen zullen nog wel weten dat vroeger de grote weg van Eindhoven naar Nijmegen dwars door Mariaheide liep. Nu met de A50 is dat niet meer zo, maar daar ligt de oorsprong van de korte optocht," vertelt Raijmakers die zelf in 1992 prins was.

Omdat de verkeersader door het dorp liep, waren er geen straten die lang genoeg waren om een grote optocht doorheen te laten lopen. En anders waren we wel vast komen te zitten onder de bomen.

Geen vergunning

"Daarbij, we kregen geen vergunning. We mochten die weg van Eindhoven naar Nijmegen niet over, we mochten hem niet afsluiten, we mochten niks", haalt de oud-prins herinneringen op.

C.S. de Heikrikkels besloten daarom maar een ongemotoriseerde optocht te organiseren om toch door het eigen dorp te kunnen lopen. "Dat had toen geen aantrekkingskracht en dat heeft nu ook niet. Er worden hier dus ook geen grote wagens gebouwd."

Uniek

Toch zijn ze in Krikkeldurp erg trots op hun optocht vertelt Raijmakers. "Dat we geen gemotoriseerde wagens hebben maakt ons uniek en het is nu een vorm van straattheater, maar dan carnavalesk."

Volgens de twee prinsen is het zo dat wat normaal een beetje wegvalt tussen de enorme wagens in andere optochten, in Mariaheide wel de volledige aandacht krijgt. "Loopgroepen zijn de kern van onze optocht," vertelt opper Raijmakers.

"We feesten hier net zo hard als op andere plekken in Brabant hoor," zegt prins Thijs d’n Urste. Dorpshuis d'n Brak is afgeladen met carnavalsvierders van jong tot oud. "Het is voor het eerst dat we het zo groot aanpakken en ik moet zeggen het is nog drukker dan gehoopt," aldus een tevreden prins.