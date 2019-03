Ontsnapte gevangene Shahin Gheiybe op Nationale Opsporingslijst

Gheiybe werkte als systeembeheerder, maar handelde ook in computeronderdelen. Hij had op 6 juli 2009 met twee mannen afgesproken in Den Bosch. Ze zouden voor 175.000 euro een partij onderdelen kopen. Toen de deal bijna rond was, schoot hij de mannen neer en ging er met het geld vandoor.

"Ik had meteen door dat het niet goed was. Dat voelde ik gewoon", vertelt een van de slachtoffers dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Hij had die avond afgesproken met Gheiybe en nam voor de zekerheid een vriend mee. Normaal gesproken sloten ze bij hem thuis deals. Omdat Gheiybe nu ergens anders wilde afspreken, vertrouwde hij het al niet helemaal.

'Hij wilde me echt afmaken'

Gheiybe vuurde meerdere kogels op hem af. "Hij wilde me echt gewoon afmaken. Gelukkig miste hij", vertelt hij. "Hij had tien centimeter naar links kunnen schieten. Dan was ik er niet meer geweest en waren er veel mensen verdrietig geweest." Terwijl de man op de grond lag, hoorde hij dat ook op zijn vriend in de auto werd geschoten.

Gheiybe werd tot 13 jaar celstraf veroordeeld voor de poging tot dubbele moord en heling. Hij zat vast in de koepelgevangenis De Boschpoort in Breda. Op 6 oktober 2011 wist hij te ontsnappen. Hij had pijn aan zijn knie en toestemming gekregen voor een ziekenhuisbezoek. Bij het ziekenhuis aangekomen, bleken zijn klachten als sneeuw voor de zon verdwenen en zette hij het op een rennen.

Na de ontsnapping verstopte Gheiybe zich op de zolder van een echtpaar in Breda. Toen de bewoners dit ontdekten, vluchtte hij.

Verborgen in buurland

De politie weet dat hij toentertijd met hulp van familieleden naar Iran is gevlucht, zijn geboorteland. Hij houdt zich momenteel mogelijk schuil in een buurland van Nederland. Dit doet hij mogelijk met een vals identiteitsbewijs.

De politie heeft maandag huiszoekingen gedaan bij familieleden in Almere en Eemnes. Daar zijn recente foto's van Gheiybe gevonden.

De politie sluit niet uit dat de man nog steeds Nederland bezoekt, omdat hij hier familie heeft waar hij een sterke band mee heeft. Mensen die weten waar hij is of een vermoeden hebben, wordt gevraagd dit te melden. De politie benadrukt om hem niet zelf te benaderen.

Gheiybe is 1,88 meter lang, heeft zwart haar en bruine ogen. Hij heeft een kuiltje in zijn kin en een moedervlek op zijn linkerwang, naast zijn mond.