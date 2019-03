Zo druk was het in de ziekenhuizen tijdens carnaval

Het Amphia Ziekenhuis in Breda kreeg de grootste toeloop te verwerken. Tijdens de afgelopen carnaval moesten er ruim tachtig jongeren en volwassenen worden behandeld. Elf van hen kwamen bewusteloos aan, ze hadden veel te veel gedronken. Ze hoorden bij een groep van 64 patiënten, die zich met alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulppost meldden.

Diverse breuken in Tilburg

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg ging het om 76 patiënten, van wie acht mensen moesten worden opgenomen. Zes minderjarigen konden na behandeling wel naar huis. Net als op de diverse andere spoedeisende hulpposten kreeg het personeel in Tilburg niet alleen te maken met feestgangers die te diep in het glaasje hadden gekeken. Er was ook aandacht nodig voor pechvogels, die bijvoorbeeld bij valpartijen breuken opliepen. Eén van hen hield er een schedelbasisfractuur aan over; twee anderen breuken aan de ruggenwervel.



In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Oeteldonk was er ook veel werk aan de winkel: in totaal 62 personen waren in de olie. Eén andere patiënt kreeg aandacht, omdat hij door onbekende oorzaak aangeslagen was. Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond had het iets minder druk. In totaal 26 patiënten lieten zich er nakijken vanwege een breuk, kneuzing of andere verwondingen, veroorzaakt door valpartijen. Ruim twintig personen waren in een andere wereld terecht gekomen door bovenmatig gebruik van alcohol of drugs.

Het gehos, maar vooral de drank had ook gevolgen voor de twee vestigingen van Bravis, in Bergen op Zoom en Roosendaal. Drie van de 35 patiënten moesten zelfs worden opgenomen. De meeste 'slachtoffers' waren dronken, van hen waren er vijf nog geen achttien. In drie gevallen was sprake van een breuk anderen liepen bijvoorbeeld een hoofdwond of een verstuikte enkel op.



'Normaal weekend'

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven werden 34 'carnavalsgewonden' verpleegd. Hun letsel viel over het algemeen mee. Verder moesten in dit ziekenhuis zestien mensen, die ziek waren van de drank, worden geholpen. Drie van hen waren jonger dan achttien jaar. Een woordvoerder sprak van een carnaval, die qua drukte te vergelijken was met een 'normaal weekend'.



Een vergelijkbare reactie gaf de zegsman van Ziekenhuis Bernhoven in Uden. Volgens haar was er in vergelijking met voorgaande jaren zelfs sprake van een relatief rustige vastenavond. De medewerkers van de 'spoedpost' moesten zich ontfermen over ruim veertig slachtoffers van carnavalsactiviteiten, van wie de meesten dronken waren. Elf van hen waren jonger dan achttien jaar.



Ghb-slachtoffer in MMC

In het Maasziekenhuis Pantein in Beugen stokte de teller bij 24, van wie vijf jonger dan achttien waren. Het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven telde nog minder slachtoffers: twintig. Eén van hen had te veel ghb ingenomen; de anderen waren zat.



Een woordvoerster van St. Anna in Geldrop laat weten dat het op de 'spoedeisende hulp' iets drukker was dan andere jaren. Vijf personen hadden te veel alcohol en/of drugs genoten, onder wie drie minderjarigen. Zeventien andere mensen die in Geldrop aanklopten voor hulp, hielden aan carnaval breuken aan enkels, hand of gezicht op. Ze waren gevallen of hadden klappen gekregen - ook dat kan tijdens carnaval.

Ook de huisartsenposten in Den Bosch en Eindhoven hebben dit gemerkt. In Eindhoven was het ontzettend druk, maar was het te behappen, zo meldt een woordvoerster. In Den Bosch viel de drukte mee, omdat er in de stad ehbo-posten waren opgesteld om slachtoffers daar al indien mogelijk te helpen.