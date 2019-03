Overvallers schieten bij beroving juwelier House of Pertijs in Breda, twee gewonden

De vluchtauto is aangetroffen in de Nieuwe Ginnekenstraat (Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties)

Vier mannen hebben woensdagochtend een gewapende overval gepleegd op juwelier House of Pertijs aan de Parkstraat in Breda. Daarbij hebben ze geschoten. Een beveiliger raakte gewond aan zijn hoofd. Volgens de politie is dat niet door een kogel gebeurd. Ook een andere man liep verwondingen op.

De overval gebeurde rond elf uur. De mannen kwamen de zaak binnen en bedreigden het personeel met een wapen. Ze eisten geld en sieraden. De overvallers zijn gevlucht. Of ze iets buit hebben gemaakt, is niet bekend.

Traumahelikopter

Meerdere ambulances kwamen voor eerste hulp naar de juwelierszaak. Ook werd een traumahelikopter geland. De beveiliger is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer is in de ambulance behandeld. Of het tweede slachtoffer een klant is of een medewerker is niet bekend.

De politie is een klopjacht naar de overvallers begonnen. Ze krijgen daarbij hulp van een politiehelikopter. De overvallers zijn gevlucht in een zilverkleurige Volkswagen Golf.

Vluchtauto

De vluchtauto is korte tijd later teruggevonden in de Nieuwe Ginnekenstraat dichtbij de juwelierszaak. De daders zijn nog voortvluchtig. Volgens een getuige zijn ze overgestapt in een witte soortgelijke auto.

De omgeving rond de auto en de juwelierszaak is met politielint afgezet. De recherche is een sporenonderzoek begonnen. Burgemeester Paul Depla bezocht de juwelier om poolshoogte te nemen.

'Ren voor je leven'

Een buurtbewoonster stond op de hoek van de straat toen de overval gebeurde. Ze hoorde een knal en zag dat de beveiliger in gevecht was met een van de overvallers. Op dat moment dringen drie andere mannen de zaak binnen. "Iemand riep: overval, ren voor je leven, bel 112", zegt de vrouw geschrokken.