Ronald Koeman kiest voor vaste groep bij Oranje, twee Brabanders en vijf PSV'ers in voorselectie

Ronald Koeman heeft met Virgil van Dijk en Patrick van Aanholt twee Brabanders opgenomen in zijn voorselectie voor de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal, daarnaast zijn er vijf spelers van PSV opgenomen in selectie van dertig man.

Naast Van Dijk en Van Aanholt vormen vijf PSV'ers de Brabantse inbreng. Namens de koploper van de eredivisie zijn Steven Bergwijn, Denze Dumfries, Luuk de Jong, Pablo Rosario en Jeroen Zoet deel uit van de voorselectie.

Arnaut 'Danjuma' Groeneveld, die onder Koeman deel uitmaakt van de vaste groep spelers, ontbreekt weer in de selectie. De aanvaller uit Oss werkt bij Club Brugge nog altijd aan zijn herstel. Op 18 oktober van vorig jaar raakte hij bij het Nederlands elftal geblesseerd aan zijn enkel.

Vaste groep

De bondscoach gaf eerder deze week al aan dat veel wisselingen niet in de lijn der verwachtingen lagen. "Dat is prettig. We komen 18 maart bij elkaar en na de wedstrijd van Duitsland op zondag, terwijl we donderdag al tegen Wit-Rusland hebben gespeeld, gaat iedereen weer weg. Het is heel prettig dat je een redelijke vaste groep hebt."

"Je hebt geen aanloop nodig, iedereen weet zijn taak daarin. De manier van spelen is bekend. We weten inmiddels van elkaar hoe we willen werken. Dan voorzie ik wat minder aanpassing na zo'n lange tijd dan als je misschien toch wel een aantal wisselingen hebt", aldus Koeman, die Van Dijk als aanvoerder bij Oranje heeft.

Kwalificatiegroep

Op 21 maart speelt Nederland in De Kuip tegen Wit-Rusland, drie dagen later volgt in de Johan Cruijff ArenA de wedstrijd tegen Duitsland. Naast Wit-Rusland en Duitsland zitten ook Estland en Noord-Ierland in de groep van het Nederlands elftal.