Files op A2 in avondspits door gekantelde vrachtwagen, problemen duren tot donderdagochtend

Er is veel ravage op de A2 (Foto: Bart Meesters).

DEN BOSCH -

Een gekantelde vrachtwagen op de snelweg A2 van Utrecht richting Den Bosch, bij de afrit Kerkdriel, zorgt voor files tijdens de avondspits. In beide richtingen is één rijstrook dicht en dit zal tot donderdagochtend zes uur duren. De vertraging is ruim een half uur, allebei de kanten op.