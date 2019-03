Gekantelde vrachtwagen zorgt voor ravage op A2 richting Den Bosch, één rijstrook dicht

Er is een vrachtwagen gekanteld op de A2 van Utrecht richting Den Bosch bij de afrit Kerkdriel. Op de A2 is in beide richtingen één rijstrook dicht en dit zal tot donderdagochtend zes uur duren.

Rijkswaterstaat meldt dat ze na de avondspits om half negen de vrachtwagen gaan bergen. Er is ook diesel gelekt, dit moet schoongemaakt worden en een deel van de vangrail moet vernieuwd worden.

Vertraging

Richting Utrecht blijft tijdens deze werkzaamheden één rijstrook open, richting Den Bosch zijn er twee rijstroken open. De vertraging in beide richtingen is een halfuur. Er wordt geadviseerd om om te rijden via Gorinchem en Waalwijk over de A15, A27 en de A59.

Vloeibare mest

De vrachtwagen komt uit Mariahout en reed voor het bedrijf Leenders. In de vrachtwagen zit vloeibare mest. Er is ook mest gelekt, maar dit valt mee. De chauffeur van de vrachtwagen zou onwel zijn geworden en is naar het ziekenhuis gebracht.