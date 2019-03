Burgemeester neemt het op tegen drugscrimineel in nieuwe film die zich afspeelt in Gilze en Rijen

Brabant en drugshandel: volgens de filmbazen en tv-bazen in Hilversum zijn dat twee zaken die onlosmakelijk verbonden zijn. Na onder meer 'Smeris' en 'John Janssen' is er weer een film over de Brabantse drugshandel op komst. De werktitel luidt: 'Gilze-Rijen', de ondertitel is 'niets is wat het lijkt'.

De film wordt geregisseerd door Eché Janga. Het script is geschreven door Oscar van Woensel. De 95 minuten durende film wordt geproduceerd door Pupkin, blijkt uit informatie op de website van deze productiemaatschappij. Pupkin is ook verantwoordelijk voor 'Smeris'.

"Als Tjibbe Kooistra, een liberaal uit Noord-Holland, wordt benoemd als de nieuwe burgemeester van Gilze-Rijen start hij met een strijd tegen de lokale crimineel Opa Jantje. Tjibbes missie is zwaar. De misdaad is overal in Gilze-Rijen en zijn politieke missie verandert langzaam in een gevaarlijke obsessie", luidt de omschrijving.

Wanneer de film uitkomt, is nog niet bekend. De opnames van de film zijn nog niet begonnen. Of de gemeente Gilze en Rijen blij is met de komst van de film is nog maar de vraag. Toen bij een andere Hilversumse serie, 'Tygo in de GHB' het West-Brabantse St. Willebrord nadrukkelijk in verband werd gebracht met drugsgebruik, kwamen de burgemeester en inwoners in opstand. Of de gemeente Gilze-Rijen bezwaar heeft gemaakt bij Pupkin is onduidelijk, bij de gemeente was niemand bereikbaar voor een reactie.

Eerdere films over Brabant en drugs

In 2018 kwam Fenix uit, met rollen voor onder meer Hans Dagelet en Jack Wouterse. De film gaat over twee mensen die na lange tijd terugkeren in hun geboorteprovincie. Hier merken ze dat achter de gemoedelijkheid van het leven in Brabant een donkere wereld schuilgaat van goed georganiseerde drugscriminaliteit. Ze raken vreselijk verstrikt in het web van boven- en onderwereld, waarvan de grenzen steeds meer vervagen.

In 2019 komt Netflix met Undercover, een 10-delige misdaadserie die zich afspeelt op de grens van Nederland en België. De serie volgt Ferry Bouwman, één van de grootste XTC-producenten in de wereld. Als twee undercoveragenten hun blik op hem richten, is zijn luxe leventje voorbij. In de film spelen onder meer Frank Lammers en Anna Drijver.

In 2016 kwam de documentaire John Jansen uit over het leven van de oud-topcrimineel uit Breda. Janssen maakte deel uit van de beruchte Juliëtbende die in de jaren negentig terecht stond voor hasjhandel, ontvoering en afpersing. Maar hij maakte ook honderden arme gezinnen uit die stad blij door geld te storten voor Sinterklaascadeautjes.

Wie de Brabantse drugssmokkel wil begrijpen, moet naar New Kids kijken. Dat zei cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers over de films."Brabanders romantiseren de cultuur graag met ‘Brabantse nachten zijn lang’, gezelligheid en het bourgondische leven. Maar ondertussen staan er ook overal wietplantages en hadden we al grote smokkel van drank in de jaren zeventig. Die andere kant zien we niet graag, maar die is ook onderdeel van Brabant. De New Kids laten dat heel mooi zien.”