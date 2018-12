Sint Willebrord is meer dan GHB en rolluiken: 'We hebben een ster gehaald!'

Bij restaurant O&O staat de tafel vol met bloemen. Kok Mike Tsang is tevreden: "Er zijn heel veel fans en gasten die ons hebben gefeliciteerd, we zijn heel trots op Sint Willebrord." Is het dorp dan toch niet zo grauw en donker als het op tv overkomt? Mike: "Ik zie alleen maar hardwerkende, leuke mensen. Ze hebben ons van kinds af aan zien opgroeien."

Overal gebeuren wel dingen

Ook op straat herkent men zich niet in het beeld dat Tygo Gernandt schetst op tv: "Het is een prachtig dorp, sociaal, fantastisch! Natuurlijk gebeuren er dingen, maar dat heb je niet alleen in Sint Willebrord", aldus een voorbijganger.

Burgemeester Marjolein van der Meer beaamt dat: "Ik kan niet ontkennen dat er hier GHB gebruikt wordt, maar het is he-le-maal niet leuk dat het nu lijkt alsof het alleen hier voorkomt!" En dat terwijl er zoveel meer over het dorp te vertellen valt. Zo komen zangeres Corry Konings, wielerlegende Wim van Est en biljartkampioen Dick Jaspers er vandaan. En dan nu ook nog een Michelinster!

'We hebben een ster!'

De bekroning van maandag voor restaurant O&O helpt wel bij het zelfvertrouwen. Tegenover het restaurant spreekt een man: "Wij hebben geen slechte naam, want kijk hier O&O, we hebben een ster gehaald!"

Nette mensen

Oud-wielrenner Rini Wagtmans baalt zichtbaar van het imago van 'zijn' Sint Willebrord: "Willebrord is niks meer en niks minder dan een prachtig dorp dat zich ontworsteld heeft aan de armoede en geworden is wat het nu is. Laat de mensen maar eens langskomen, ik zal ze rondleiden, en dan kunnen ze zien dat er heel veel nette mensen wonen die met hard werken veel bereikt hebben."

Mislukkelingen steunen

Is er dan helemaal geen vuiltje aan de lucht in Sint Willebrord? Nee, dat ziet Wagtmans ook wel: "Laten we de mislukkelingen steunen, om met z'n allen de maatschappij wat socialer en vriendelijker te krijgen", besluit hij zijn verhaal.