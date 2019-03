Stem kwijt door carnaval? Hier heb je tips om 'm terug te krijgen

Het leutfeest is weer begonnen! (Archieffoto: Twan Spierts)

EINDHOVEN -

Zit je na de carnaval zonder stem, dan zijn er tips om weer snel bij stem te komen. Cindy Maes van Logopedie Praktijk Eindhoven is gespecialiseerd in stemgebruik en weet hoe je de stem weer in orde krijgt.