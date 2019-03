John de Bever en Marianne Weber: 'Het beste van het beste'

Carnaval is voorbij, tijd voor serieuze zaken. Discussiëren over een jacht van een miljoen euro of een zeilbootje bijvoorbeeld. Of over patat of kaviaar. Dat zijn pas levensvragen. John de Bever uit Schijndel en Marianne Weber weten er alles van, ze zingen erover in ‘Schat van mij’.

De titel van hun eerste gezamenlijke single sinds ruim twee jaar zegt alles over hun kijk op het leven, maar ook hoe ze na al die jaren met elkaar omgaan. Ondanks tegenstellingen, fricties of discussies blijft het tweetal altijd samen.



Zorgen over gehoord

De Bever was woensdagmorgen te gast in het Omroep Brabant-programma Brabants Bont. Hij blikte terug op carnaval 2019, die zoals we van hem gewend zijn druk en goed is verlopen. Toch maakte De Bever zich op een bepaald moment zorgen. Over zijn gehoor bijvoorbeeld. Hier was ook alle reden toe, want deze ochtend was hij nog wat doof.

De Bever: “Of doof worden de angst is van iedere patiënt? Dat weet ik niet, maar je vraagt je soms wel af hoe lang dit goed blijft gaan. Gelukkig trok het na de eerste twee dagen alweer bij.” Bovendien wil de entertainer geen seconde missen van het feest der feesten, dat overigens ook voor hem van start ging met ‘3 Uurkes Vurraf’. En hierover wil De Bever graag nog iets kwijt voordat hij het over zijn nieuwste samenwerking met Marianne Wever gaat hebben.

“Het is altijd heel erg leuk hoe Omroep Brabant mensen thuis of waar dan ook carnaval mee laten beleven. Met 3 Uurkes Vurraf, Fijnfisjenie Café en al die optochten. Fantastisch hoe alles in beeld wordt gebracht. Jullie maken er echt veel werk van en afgaande op de kijkcijfers wordt de omroep hiervoor beloond.”

'Trots en blij'

Genoeg complimentjes, De Bever was namelijk naar de studio gekomen om (zichzelf en) zijn plaatje te promoten. “Ik ben er heel trots en blij op dat ik voor het eerst na twee en een half jaar met Marianne een duet heb kunnen opnemen. Zij is dé vertolker van het levenslied. Ze hoeft eigenlijk niet meer zo nodig, want ze heeft als artieste reeds veel gemaakt. Maar toen we besloten hadden dat we samen nog één keer een plaatje zou opnemen, hebben we ook tegen elkaar gezegd dat we hiervoor alleen Emile Hartkamp als producent in de arm zouden nemen.”

Beiden hebben goede ervaringen met de componist en tekstdichter, die ook de man was achter onder meer ‘De Regenboog’, het duet van Marianne Weber en Frans Bauer uit Fijnaart.



'Beste van het beste'

De Bever: ”We wilden alleen maar het beste van het beste. Onze stemmen zijn goed op elkaar afgestemd, het lied is aanstekelijk en herkenbaar geworden. Het kan zomaar gebeuren dat het net zo goed aan gaat slaan als mijn ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’. Dat had ook niemand verwacht, maar het levenslied is erg in trek en er is niemand in dit genre die beter kan zingen dan Marianne.”



Liefhebbers kunnen het tweetal over twee maanden live zien optreden: op 13 mei in het Circustheater in Scheveningen. De Bever: “Dat wordt fantastisch. Met nog meer liedjes die we niet eerder voor een publiek hebben gezongen en die zijn opgenomen met Emile.” Uiteraard.