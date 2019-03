'We hebben nul euro te besteden', op campagne met nieuwe partijen

Zowel Van Voorst en Van Hulst zijn niet helemaal nieuw in de politiek. Beiden zijn ze ook fractievoorzitter van een lokale partij. Van Voorst in Meierijstad en Van Hulst in Veldhoven. "Ik ben twee jaar geleden de politiek in gegaan omdat ik vind dat er te weinig voor ouderen wordt gedaan", zegt Van Hulst.

Haar partij heeft vervoer en woningen als belangrijkste thema's: "We willen graag meer woningen voor starters én senioren en een beter openbaar vervoersysteem zodat kleine kernen ook verbonden blijven met de grote kernen."

Geen verkiezingsprogramma

Code Oranje pakt het iets anders aan. De partij heeft namelijk geen verkiezingsprogramma. "We vinden dat bij heel veel inhoudelijke thema's burgers en belanghebbenden er samen uit moeten komen. Dan kunnen wij wel zeggen wat ze ervan moeten vinden, maar we vinden dat mensen dat in samenspraak moeten doen." In het 'manifest', zoals Code Oranje het zelf noemt, staan dus ook geen kopjes als 'openbaar vervoer', of 'energie', maar wel plannen voor een regionale burgerjury en referendum.

Dat maakt het wel lastig om in te schatten met wie de partij concurreert, of om te zeggen waar de partij nu eigenlijk precies voor staat. "We hebben een aantal fundamenten, bijvoorbeeld dat er een energietransitie moet komen. Maar vervolgens zeggen wij dat burgers betrokken moet worden bij het besluit. Als mensen 'nee' zeggen tegen windmolens. Dan mag dat. Maar dan ben je ook verantwoordelijk voor het bedenken van een alternatief. Dat is wat nu ontbreekt in de politiek."

Hervormen van de democratie

Zorgt dat er dan niet voor dat de provincie onbestuurbaar wordt? Want er moeten nu eenmaal beslissingen worden genomen die niet iedereen leuk vindt. "De meest efficiënte manier van besluiten nemen is als we een dictator aanwijzen. Democratie kost tijd en geld. Dat klopt. Dat kan wat langer duren en is niet makkelijk. Maar liever iets langer doen over een goed gedragen besluiten, dan snel knopen doorhakken zoals een dictator als Kim Jong Un."

Wat politieke voorkeuren betreft, is het een stuk duidelijker uit welke vijver de Senioren Partij haar stemmen hoopt te winnen. Van Hulst: "De helft van Brabant bestaat uit mensen boven de vijftig. Maar er wordt veel te weinig voor senioren gedaan."

Een probleem is wel dat er nog twee partijen zijn die ouderen als hun belangrijkste doelgroep zien: 50Plus en andere nieuwkomer Ouderen Appèl - Hart voor Brabant. Van Hulst: "Ja, waarom zijn die twee er? Hebben die zoveel gedaan de afgelopen tijd? Als ik kijk naar een partij die al een paar jaar in de provincie zit (50 plus). Daar heb ik nog nooit iets van gehoord."

Heel lastig

Eerdere pogingen van nieuwe partijen om in de Staten te komen, beloven weinig goeds voor Code Oranje en Senioren Brabant. Vorig jaar lukte het alleen Lokaal Brabant om één zitje aan de politieke tafel te veroveren. En dan is er dit jaar ook nog de eerste deelname van nieuwe partijen met landelijke bekendheid: Denk en Forum voor Democratie.

"We verwachten één zetel te halen", zegt Van Voorst van Code Oranje. "Als ik nul zetels haal ben ik diep teleurgesteld. Bij twee zetels ga ik janken van geluk." Ook Van Hulst rekent op één zetel, al droomt ze eigenlijk van meer? "Ik wil er 5, misschien wel 10. Maar is dat reëel? Met één zetel zijn we al ver."

