Juwelier blijft tot vrijdag dicht: 'Erg geschrokken van overval, maar gelukkig geen zwaargewonden'

Het personeel van juwelierszaak House of Pertijs is 'erg geschrokken van de overval'. De winkel blijft woensdag en donderdag dicht. Dat laat de winkel weten via een speciaal voicemailbericht. Klanten die de winkel bellen, krijgen allemaal dezelfde boodschap te horen.

"Beste relatie. U heeft het ongetwijfeld gehoord. Er is een poging gedaan om ons te overvallen. Natuurlijk zijn wij erg geschrokken, maar gelukkig zijn er geen ernstig gewonden en is het goed afgelopen.....Vanaf vrijdag staan wij voor u klaar en kunnen we uw vragen persoonlijke beantwoorden. Bedankt voor uw bezorgdheid en begrip", zo luidt het bericht.

Schietpartij

De winkel werd woensdagochtend rond elf uur overvallen door vier mannen. Daarbij werd geschoten. Een beveiliger raakte gewond aan zijn hoofd. Volgens de politie is dat niet door een kogel gebeurd. Ook een andere man liep verwondingen op.

Meerdere ambulances kwamen voor eerste hulp naar de juwelierszaak. Ook is een traumahelikopter geland. De beveiliger is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer is in de ambulance behandeld. Of het tweede slachtoffer een klant is of een medewerker is niet bekend.