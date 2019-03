Inwoners opgelucht dat er geen 300 buitenlandse arbeiders naar camping De Zwarte Bergen komen

"Buitenlandse arbeiders zijn welkom maar geen 300. Dat is niet in verhouding met het aantal inwoners van Luyksgestel", reageert een vrouw uit het dorp. Ze wordt bijgevallen door een andere inwoonster: "Het is een goede oplossing om ze te spreiden over de gemeente. Beter dan dat ze geconcentreerd op één plek worden ondergebracht."









De reactie van de inwoners van Luyksgestel getuigen vooral van opluchting. De stemming onder de bewoners op de camping blijft onveranderd. Zij moeten op termijn verkassen. Nu de huisvesting van buitenlandse arbeiders van de baan is, is er wel onzekerheid hoeveel haast hun verhuizing heeft.

"Niemand wil hier weg", laat een campingbewoner weten. Hij hoopt zijn verblijf nog te kunnen rekken. Veel van zijn lotgenoten zijn echter al vertrokken. Op de camping zijn de lege plekken goed te zien. "Het is onzeker wat er gaat gebeuren met ons", treurt een campingbewoner terwijl hij de verhuisdozen klaar heeft staan.

De Zwarte Bergen verwisselde eind 2018 van eigenaar. De nieuwe exploitant wil de camping ontmantelen en er over drie jaar een zorginstelling bouwen. De huidige bewoners moeten weg. In de tussentijd wilde hij er 300 buitenlandse arbeiders vestigen.

Dat plan kreeg aanvankelijk steun van de gemeente. Omdat het veel stof deed opwaaien in Luyksgestel, schroefde de gemeenteraad het aantal terug naar 80 buitenlandse arbeiders. Te weinig voor de nieuwe eigenaar om uit de kosten te komen, dus laat hij het plan nu helemaal varen. De campingeigenaar zegt dat hij in gesprek wil komen met de dorpsbewoners om ze te overtuigen van zijn ideeën.