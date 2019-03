Omstreden plannen voor honderden arbeidsmigranten op camping Zwarte Bergen van de baan

LUYKSGESTEL -

De huisvesting van twee- tot driehonderd arbeidsmigranten op camping de Zwarte Bergen in Luyksgestel is van de baan. Eigenaar Paul van Os van het bedrijf Werkconsult dat er arbeidsmigranten wilde huisvesten ziet daarvan af, omdat er geen politiek en maatschappelijk draagvlak voor is. Dat zegt hij tegen Omroep Brabant.