John zet Brabants Autooke te koop na optocht: ‘Anders gaat hij naar de sloop’

John nodigde ’t Brabants Buske uit om mee te rijden met de optocht van Kuuskesland. “Ik vind het een geweldig programma.” Het Buske had geen tijd en dus bouwde John zelf maar een alternatief. Slechts één dag voor de optocht ging hij aan de slag. “Het schilderen duurde zeker acht uur. Ik ben heel blij met het resultaat.”

Afgelopen dinsdag schitterde het wagentje uit 1996 in de optocht. “De mensen langs de kant waren heel enthousiast! Iedereen vond het leuk!”, vertelt John met een grote glimlach. Toch wil hij hem niet houden. “Volgend jaar wil ik weer iets nieuws maken voor de optocht. Ik heb er nu niets meer aan.”

Sloop

John knutselt regelmatig met oude wagens. Op de sloop krijgt John nog 200 euro voor deze creatie. “Iemand die daarboven biedt, mag hem zo meenemen. Hij is gekeurd en mag de weg op. Alles werkt gewoon.”, weet John. “Misschien is het leuk voor een voetbalclub of een winkel.”

Het voertuig had tijdens de optocht een schotel op het dak. Die heeft hij er afgehaald, in de hoop hem sneller te verkopen. “Je valt er in ieder geval heel erg mee op!”



Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie van Omroep Brabant.





Het Brabants Autooke zonder schotel. (foto: Raymond Merkx)





Deze schotel zat op het dak. (foto: John Somma)