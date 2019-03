Michael van Gerwen in Premier League tegen debutant die 'niets te verliezen' heeft

Michael van Gerwen speelt donderdagavond de vijfde wedstrijd van dit Premier League-seizoen. Tegenstander is John Henderson. De Schot mag in Aberdeen als 'een van de negen' een wedstrijd spelen in het prestigieuze toernooi. De laatste keer dat de twee in een groot toernooi tegenover elkaar stonden ging Henderson er met de winst vandoor, maar daar rekent hij nu niet op.

Van Gerwen heeft twee wedstrijden op rij verloren. In de Premier league ging de nummer één van de wereld onderuit tegen James Wade. Zijn volgende wedstrijd was op de UK Open, daar verloor hij van Mervyn King. Donderdag heeft hij de kans om weer een wedstrijd te winnen. "Ik kijk uit naar deze wedstrijd, het gaat een geweldige sfeer worden."

"Ik heb niet mijn beste prestaties geleverd in de laatste twee wedstrijden, maar eerlijk gezegd speelden James Wade en Mervyn King goed. Die wedstrijden zijn verleden tijd, ik moet me nu honderd procent focussen op de volgende wedstrijd. Ik heb veel respect voor John Henderson en ik weet dat hij het voor de geweldige Schotse fans zal doen. Maar iedereen weet dat ik de meest gevreesde tegenstander ben voor de andere spelers. En ik weet: als ik mijn best doe, win ik. Zo simpel is het."

'Niets te verliezen'

"Ik speel tegen de beste speler van de wereld, dus ik heb niets te verliezen", zegt Henderson in aanloop naar zijn Premier League-debuut. In 2017 won Henderson in de World Grand Prix van Van Gerwen. "Hoewel ik Michael een paar jaar geleden in de World Grand Prix heb verslagen, weet ik dat dat in een compleet andere omgeving was, dat heeft geen invloed op donderdag."

De Schot is trots dat hij mee mag doen in de Premier League. "Ik moet toegeven dat het een grote verrassing was toen ik de oproep kreeg om in de Premier League te spelen. Het is altijd een droom van me geweest."

Debutanten

Henderson is één van de debutanten dit seizoen. Na de afmelding van Gary Anderson, die geblesseerd afhaakte, koos de PDC ervoor om negen verschillende vervangers aan te wijzen. Heel succesvol is de groep debutanten nog niet. Chris Dobey en Luke Humphries speelden gelijk tegen Mensur Suljovic en Gerwyn Price. Glen Durrant ging onderuit tegen Daryl Gurney (7-3) en Steve Lennon verloor van Peter Wright (7-5).

Trap na van Wade

Wade won in de vorige speelronde van Van Gerwen, tegenover Sky Sports trapte hij nog even na met een vergelijking tussen Mighty Mike en Phil Taylor. "Veel spelers geven het te snel op tegen Van Gerwen en dat moeten ze niet doen. Hij is de beste speler ter wereld op dit moment, maar Michael is gelukkig niet zo dominant als Taylor. Maar als spelers zich zo snel gewonnen geven, dan kan dat in de toekomst wel gebeuren."

