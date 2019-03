Afellay terug bij PSV, om te werken aan herstel na blessures

Vanwege meerdere zware knieblessures kwam de 32-jarige Afellay de afgelopen jaren amper aan voetballen toe. Hij gaat nu onder begeleiding van een fysiotherapeut van PSV op De Herdgang verder werken aan zijn herstel.



'Meer dan logisch'

“Ibrahim is hier opgegroeid en doorgebroken. Daarna werd hij een bepalende speler in diverse kampioensploegen”, zegt technisch manager John de Jong. “Het is voor ons niet meer dan logisch dat we hem waar mogelijk helpen. Het belang van Afellay staat vooralsnog bovenaan.”



“We hebben nu afspraken gemaakt over individuele begeleiding door de fysieke staf van de jeugdafdeling van PSV. Als de volgende fase aanbreekt, gaan we kijken hoe we dat invullen." Afellay werd in 2005, 2006, 2007 en 2008 kampioen met PSV. In 2011 won hij met Barcelona de Champions League. Vier jaar geleden wilde PSV's toenmalige trainer Phillip Cocu hem graag weer in de armen sluiten; Afellay koos toen voor Stoke.



