Maasheggen staat op Unescolijst: 'Goede manier om gebied te behouden'

De lijst is dus iets anders dan de welbekende werelderfgoedlijst. Volgens wethouder Jeu Verstraaten van de gemeente Boxmeer betekent de erkenning een flinke verantwoordelijkheid voor de bevolking om het gebied in stand te houden. "Er ligt een verplichting op. Over tien jaar komt Unesco weer om te kijken wat we allemaal gedaan hebben."

Zo worden er bijvoorbeeld nieuwe heggen toegevoegd aan de bijna 300 kilometer heg die er al staat. Oude hagen die verdwenen zijn worden weer hersteld. En door ruilverkaveling wil de gemeente de natuur in het gebied versterken.









'Heel blij'

Donderdag reist een delegatie van Unesco af naar het gebied voor het feestje. "We zijn er echt heel blij mee," zegt Verstraaten. "De mensen hier zijn al trots op het gebied. En ik weet zeker dat ze nog trotser worden."

Meer toerisme is een belangrijk speerpunt. Maar massatoerisme zal het volgens Verstraaten niet worden. "Dit mooie cultuurlandschap mag nooit verloren gaan. Dit Unesco-programma gaat daar aan meehelpen, hoop ik. Het is een mooi stukje Nederland dat nog bijna niet ontdekt is."





'Titel krijg je niet zomaar'

De Maasheggen is het enige gebied in Nederland dat de 'man and biosphere'-status krijgt van de Unesco. "Het is niet zomaar een titeltje dat je even binnensleept", zegt wethouder Verstraaten. "Hier is jarenlang hard aangewerkt door veel mensen."

En de titel houden is ook geen sinecure. Zo had de Waddenzee dezelfde status, volgens de wethouder, maar heeft die er vrijwillig afstand van gedaan. "Het vergt heel veel energie om de duurzame ontwikkelingen in gang te zetten en ook te behouden."

Heggenvlechten

Ook het heggenvlechten wordt meegerekend bij de Unescostatus. Zondag wordt het Nederlands kampioenschap gehouden. "Ook dit is belangrijk om te behouden voor het nageslacht. Er doen ook teams mee uit Engeland en Frankrijk."