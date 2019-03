Randweg Baarle in juli eindelijk helemaal geopend, inwoners verlost van vrachtverkeer

Hierdoor worden de kernen van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau verlost van het doorgaande verkeer en verbetert de verkeersveiligheid.

In oktober 2018 werd het eerste deel van de randweg al geopend, sindsdien raast het verkeer over het noordelijke deel. Het werk aan het oostelijke deel en door de Belgische enclaves was nog in uitvoering. Daar moesten eerst de laatste procedures voor worden afgerond.

Gedeputeerde Christophe van der Maat is blij met de versnelde openstelling: “Eindelijk….De eerste plannen voor een randweg dateren tenslotte al van zo’n veertig jaar gelden. Bijna dagelijks rijden vrachtwagens zich vast bij de beruchte S-bocht in het centrum waardoor een verkeersinfarct ontstaat. Dat is vanaf komende zomer echt verleden tijd.”

De totale randweg is 5,5 kilometer lang en loopt vanaf de Bredaseweg naar de Turnhoutseweg.