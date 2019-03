Snelle aanpak huizentekort: 27.000 extra woningen in regio Eindhoven

Er is een tekort aan woningen en daarom moeten er snel meer woningen komen, maar ook huizen die betaalbaar zijn. De 27.000 woningen moeten in de periode tot 2024 komen. Er komen zo'n 3000 woningen per jaar in Eindhoven en het gaat om huurwoningen.

Tijdelijke woningen

Op korte termijn komen ook nog duizend tijdelijke woningen. Dit staat in de woningdeal die donderdagochtend door minister Kajsa Ollongren en gedeputeerde Erik van Merrienboer is ondertekend op Strijp-S in Eindhoven. Het Rijk ondersteunt deze woningdeal en geeft 750.000 euro uit voor onderzoek.

Woningen in het centrum

Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn al eerder negen voorkeurslocaties voor de bouw van woningen vastgelegd. Zo'n 15.000 van de 27.000 versneld te bouwen woningen komen in Eindhoven en dan vooral in het centrum en de transformatielocatie Knoop XL.

Landelijk tekort

Landelijk moeten er per jaar 75.000 woningen bijkomen om de tekorten te verminderen. Met de vijf regio’s waar het huizentekort het grootste is, komt een woningdeal met afspraken. Regio Eindhoven staat tweede op de lijst, achter de gemeente Groningen.

