Zes tips na beroving van vrouw (89) in Moergestel, duizenden euro's gepind met haar pas

Er is nog niemand opgepakt, maar er zijn wel zes tips binnen over de beroving van een 89-jarige inwoonster van Moergestel. De daders zijn verschillende vrouwen, die een hoofddoek droegen. Ze gingen er vandoor met de pinpas van het slachtoffer. Hiermee hebben ze duizenden euro’s uitgegeven in Eindhoven, Arnhem en Nieuwegein.

Een aantal opsporingsprogramma’s van regionale omroepen, zoals Bureau Brabant, besteedde er aandacht aan. Een woordvoerder van de politie laat desgevraagd weten dat de tips worden nagetrokken.

Dader kwam niet meer terug

De vrouw uit Moergestel liet in december een vrouw in haar huis binnen. Ze kreeg pas een paar dagen later in de gaten dat ze het slachtoffer was geworden van een babbeltruc toen ze haar pinpas miste. Daarop wist de Moergestelse zich te herinneren dat ze bezoek had gehad van een vrouw die zei dat ze de ramen en kranen kwam controleren. De vrouw zou terugkomen nadat ze het huis had verlaten, maar dat is nooit gebeurd.

Ondertussen werd in verschillende winkels voor duizenden euro’s met de bewuste pinpas gepind. Er werd veel geld uitgegeven aan goederen, kleren en boodschappen. Op beelden die in onder mee te zien waren in Bureau Brabant is duidelijk te zien hoe er door verschillende vrouwen met een hoofddoek is gepind met de gestolen pinpas.

LEES OOK: Tienduizenden euro's van rekening 89-jarige vrouw gepind na babbeltruc in Moergestel