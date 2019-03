Weer problemen op A67 door ongeluk met vrachtwagens

Het is wel vaker raak op de snelwegen in Brabant (archieffoto: Dave Hendriks/SQ Vision).

De snelweg A67 is bij Liessel in de richting van Eindhoven gestremd. Dit komt door een ongeluk rond halftwaalf, waarbij twee vrachtwagens betrokken waren. Het verkeer moet er tot ongeveer kwart voor twee rekening houden met vertraging, zo meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. Grote problemen hebben zich vooralsnog niet voorgedaan.

Weggebruikers wordt geadviseerd om te rijden via de snelwegen A76 en A2.





's Ochtends ook al ongeluk

Iets verderop op de A67, bij Someren, waren rond tien over zes ook al twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Een van die voertuigen was in de berm terecht gekomen en kon pas na de ochtendspits worden geborgen. Het ongeluk leidde in de ochtendspits tot een file.



LEES OOK: Ongeluk tussen twee vrachtwagens op A67 bij Someren, weg inmiddels weer open