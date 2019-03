'Ik hoop natuurlijk op de jackpot', Kunst en Kitsch van militaire spullen

Een echtpaar komt binnengelopen met een zak vol met vijf sabels, die met goud zijn aangekleed. Daarna verschijnt ook nog een helm die in de Eerste Wereldoorlog is gedragen door Duitsers. "Deze heb ik van een knulletje gekregen toen ik op school zat. Die had 'm op de vuilnisbelt gevonden", zegt de trotse eigenaar, een man van 75.

"Wij vinden het nu wel tijd dat we gaan beslissen wat we er mee gaan doen", vult hij aan. "We willen weten wat het waard is en gaan overleggen met onze kinderen. We willen dat het een goede bestemming krijgt. Misschien willen onze kinderen het en anders gaan we het veilen of zo. Als het maar niet in de vuilnisbak belandt. Dat zou doodzonde zijn."





De vijf sabels en Duitse helm liggen op de tafel en worden op waarde geschat door de taxateurs





Jeroen den Hertog en Tim van Deutekom taxeren met z'n tweeën de talloze voorwerpen die over de tafel gaan. Helaas voor het echtpaar is hun collectie van sabels en helm niet heel veel waard. "Ik schat dit op zo'n 600 euro in totaal", vertelt Van Deutekom.

"De kwaliteit van de helm is niet heel erg goed meer. We kijken naar hoe goed het de tijd heeft overleefd. Deze is wat ingedeukt en beschadigd", licht hij toe. "Ook vinden verzamelaars het jammer als de sabels te goed zijn gepoetst. Dan vinden ze het minder interessant, want dan ziet het er minder oud uit."





Schilderijtje uit Tweede Wereldoorlog

Misschien pakt het voor Ton Willemsen (80) uit Hintham beter uit. Hij pakt uit zijn plastic zak een klein schilderij waar een landschap opstaat. Maar het gaat Willemsen vooral om wat er op de achterkant staat. Een lastig te lezen tekst. "Er staat iets van 'underground' of 'undercover'. Iets met een detective misschien?", vraagt de eigenaar zich af.

Den Hertog helpt 'm daarbij. "Dit is van een geallieerde soldaat geweest, kijk maar. Het is op 10 mei 1945 als dank aan hem of haar gegeven. Vermoedelijk aan een Brit of Canadees. Maar wat er precies staat, geen idee", vertelt de taxateur. Zelfs voor hem is dit te cryptisch. "Misschien moet je dit eens aan een antiquair laten zien."

Willemsen kreeg het schilderijtje in bezit toen zijn tante overleed. "Ik heb het toen gepakt." Maar de onduidelijkheid blijft. "Ik kom hier niet om de waarde te laten bepalen, maar wil weten wat het is. Mijn vrouw vond het flauwekul dat ik hier naartoe ben gegaan, maar ik wil het weten."