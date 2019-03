Man (34) opgepakt voor witwassen van drugsgeld met bitcoins

Een 34-jarige Eindhovenaar is opgepakt in een groot onderzoek naar witwassen via bitcoins. Hij is mogelijk betrokken bij de handel van hasj, speed en xtc en zou tonnen hebben witgewassen met de digitale valuta.

De man kwam in beeld bij de Financial Intelligence Unit in Nederland. De FIU-Nederland legt transacties en geldstromen bloot die mogelijk met witwassen, financiering van terrorisme of andere misdrijven te maken hebben. Op de rekening van de Eindhovenaar werden bedragen tot bijna 200.000 euro bijgeschreven. Hij nam dit geld snel contant op.

Geen legaal inkomen

De politie startte een onderzoek naar het inkomen van de man. “Uit ons financiële onderzoek bleek dat de man legaal nauwelijks inkomsten had, terwijl hij over aanzienlijke bedragen moest beschikken. Al gauw hadden wij het vermoeden dat het geld afkomstig was van criminele activiteiten. En dat was reden om verder onderzoek te doen”, legt een financieel rechercheur uit.

Uit het onderzoek bleek dat de man mogelijk betrokken is bij de handel van drugs via het dark web. Dit is alleen via speciale software te zien en wordt gebruikt door criminelen. De betalingen voor de leveringen vonden onder meer plaats met bitcoins.

Inval huis

De recherche viel woensdagochtend het huis van de 34-jarige man binnen. Daar vonden agenten onder meer een flinke hoeveelheid contant geld en vijftig kilo hasj. Ook werden digitale zaken, waaronder computers, in beslag genomen. De verdachte zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek gaat verder.